Diyarbakır'da "Çocuk İstismarına Dur De" Konferansı

Diyarbakır
'da, Dicle Üniversitesi
(DÜ) Adli Tıp
Anabilim Dalı tarafından "Çocuk İstismarına Dur De" konulu konferans düzenlendi.
DÜ Kongre Merkezi'ndeki konferansın açılışında konuşan Rektör
Prof. Dr. Talip Gül, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için sağlıklı nesillerin oluşması gerektiğini söyledi.
Çocuk istismarının yoğun görüldüğü toplumlarda, sağlıklı bir gelişme beklemenin mümkün olmadığını dile getiren Gül, "Çocuk istismarı sadece cinsel istismar olarak algılanmamalıdır. Fiziksel, duygusal, ruhsal ve çocuk ihmalleri de aslında bir problemdir. Bu problemi çözmemiz gerekir." dedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
, çocuğun masum olduğunu belirterek, sağlıklı bir nesil yetişmesi ve çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturulması bakımından bu tür etkinliklerin önemine değindi.
Bağlı, devletin çocuk istismarının önlenmesine yönelik son dönemde çok önemli adımlar attığını aktararak, "Devletimiz bu konuda çok önemli gelişmelere imza attı. Altyapı çalışmalarını bitirdi. Hem sosyal ortamları sağlamak hem bu konuyla ilgili cezai yaptırımları uygulamak hem de çocuklara çok iyi eğitim imkanı sunmak açısından büyük bir imkan sağladığını gururla söyleyebiliriz." diye konuştu.
Devletin attığı bütün adımlara rağmen çocuk istismarının hala var olduğunu dile getiren Bağlı, bunun çözümünün, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti.
Bağlı, "Şiddetin ve terörün yaygın olduğu dönemlerde çocuk istismarının çok olmasının sebeplerinden birisi de toplumun birbirinin farkına varmaması ve gözetlememesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.
Ailelerin çocuklarını uyarmaları, bilinçlendirmeleri ve onları bu tür ortamlardan uzak tutacak bir yaşam sunmaları gerektiğini kaydeden Bağlı, şöyle konuştu:
"Aile yapısı zayıflıyor. Çocuk aile içerisinde güvenli bir ortama sahip olmadığından dışarısı onun için güvenli ve cazip bir ortam oluyor. Dışarıyla irtibat kurduğu zaman özelikle terör unsurlarının olduğu alanlara dahil olması daha mümkün oluyor. Çocukların kandırılması, bu tür ortamlara dahil edilmesi, terör örgütlerine katılması daha mümkün oluyor. Bunu bir zincir olarak düşünmek gerekir. Bu zincir bozulunca başka durumları tetikleyebiliyor."
DÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal
Kadiroğlu, çocuk istismarının önemli bir sorun olduğunu aktardı.
Geleceğin teminatı çocuklarla ilgili ailelerinin son derece dikkatli olması gerektiğini belirten Kadiroğlu, "Dünyanın muhtelif yerlerinde terör örgütleri özelikle de kimsesiz ve sahipsiz çocukları kendilerine bağlayıp kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadır. Bu konuda hem ailelere, toplumun her kesimine çok büyük görev düşüyor." şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, çocuk istismarı, şiddet gibi toplumsal sorunlara karşı sosyal devlet olmanın bir gereği olarak mücadele içerisinde bulunduklarını dile getirdi.
Konferansa öğretim üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Adli Tıp,Dicle Üniversitesi,Diyarbakır
14 Aralık 2018 Cuma 17:35