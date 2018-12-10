Diyarbakır'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:02



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:02

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla 10 bin metrekarelik alana inşa edilen Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesinde yapılan Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Oluşturulan sinevizyon odasında teorik bilgilerin verileceği, ardından da çocukların pratik yapma şansı yakalayacağı Trafik Eğitim Parkı'nda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve bina, okul, hastane gibi çeşitli yapılar da yer alıyor. Parkta, çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatılacak.Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nce Trafik Eğitim Parkı içinde açılan mini hastaneden ise kreş ve ilkokul öğrencileri faydalanacak. Mini hastanede, belirli günlerde çocuklara diş ve göz sağlığı taramasının yanı sıra, çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında detaylı bilgiler verilecek.- Diyarbakır