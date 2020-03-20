Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı - Haberler

Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı

Türkiye'de de görülmeye başlayan Korona virüs salgını üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi ve cuma namazının cemaatle kılınmaması kararı sonrası Diyarbakır'daki camiler, cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

20.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:44
Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı
Türkiye'de de görülmeye başlayan Korona virüs salgını üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi ve cuma namazının cemaatle kılınmaması kararı sonrası Diyarbakır'daki camiler, cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

Cuma namazının kılınmayacağı kararı sonrası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 5'inci Harem-i Şerif olarak bilinen Ulu Cami, Nebi Cami, 27 sahabenin de bulunduğu Hz. Süleyman Camii başta olmak üzere camilerin tamamı cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

Okunan öğlen ezanı sonrası cami imamı, "Ev ve iş yerlerimizde öğlen namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için uyalım. Allah, bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalık ve musibetlerden korusun" çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Haber AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Nizip'te kaymakam ve belediye başkanından sağlık çalışanlarına teşekkür - Haber Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu - Haber Gebze meydanındaki banklar korona virüs tedbirleri için kaldırıldı - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading