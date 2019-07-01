Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır 'da Rıdvan E. (28), aralarında husumet olan kayınpederi Aydın Erçedoğan'a (56) tabancayla 11 el ateş etti. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kaçan damat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Rıdvan E., bir kafeden çıkan kaynanası ve kayınbabasının içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Kayınpederi Aydın Erçedoğan'ın da karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda araçta bulunan Aydın Erçedoğan ağır, eşi ise hafif yaralandı.

KAYINBABA HASTANEDE ÖLÜ, KAYNANA YARALI

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Aydın Erçedoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dehşet saçan damat Rıdvan E., olay yerinden kaçmaya çalışırken izinli olan iki polis tarafından yakalanarak silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.