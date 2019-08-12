Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede 3,6 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 6 buçuk kilometre derinliğinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde de yine Hazro ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem yaşanmıştı.

(Tarık Arca/İHA)

Kaynak: İHA