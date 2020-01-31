Diyarbakır'da depremden etkilenen vatandaşlara gıda yardımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ 'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve evleri hasar gören Çüngüş ilçesindeki vatandaşlara kuru gıda yardımında bulundu.



Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, Diyarbakır ve Elazığ'da teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çüngüş'ün merkezinde ve köylerinde depremden etkilenerek evlerinde hasar oluşan vatandaşları ilk başta Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'nde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, depremin etkisinin geçmesiyle evlerine dönen vatandaşlara kuru gıda yardımında bulundu.



"Ekipler Gezin'de görev başındaydı"



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ilk anlarından itibaren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, alana giderek çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ilk günden başlayarak 5 bin kişilik Gezici AŞ Evi ile Elazığ'ın Maden İlçesi'ne bağlı Gezin Mahallesi'nde vatandaşlara günde üç öğün yemek dağıttı. Gezin'de ayrıca belediyeye ait sosyal tesislerde 100 kişilik barınma alanı oluşturarak vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılandı. Gezin'deki çalışmaların tamamlanmasıyla Gezici AŞ Evi'nin Elazığ merkezdeki Sanayi ve Hicet mahallelerinde halen hizmet verirken, depremzedelere yönelik çalışmalarını süreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR