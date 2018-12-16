Diyarbakır'da Dezavantajlı Çocuklar Yüzme Öğreniyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Diyarbakır
'da 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan çok sayıda öğrenci yüzme öğreniyor.
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde Diyarbakır'da bin 444 öğrenciye yüzme öğretilmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda üç dönemde bin 444 öğrenciye birer aylık periyotlarda yüzme dersleri verilecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 19 Kasım'da başladığını ve 19 Mart'a kadar süreceğini belirterek, proje kapsamında belirlenen okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis ettiği araçlarla öğrencileri yüzmeye getirdiklerini söyledi. Merkez
ve kırsal mahallelerden getirilen öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme dersi verildiğini anlatan Demir, kent genelinde 70 okuldan bin 444 kız ve erkek öğrencinin yüzme öğreneceğini belirtti.
Öğrencilerin ücretsiz yüzme dersi aldığını ifade eden Demir, ailelerin çok memnun olduğunu, çocukların da yüzme sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade etti.
Projenin, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağladığını aktaran Demir, etkinliğe katılan çocukların davranışlarında olumlu değişiklikler olduğunu sözlerine ekledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde koordinatör Şahin Şahin de havuzu hiç görmeyen öğrencileri proje kapsamında havuzla tanıştırdıklarını dile getirdi.
Projenin genel amacının yüzme bilmeyen öğrencilerin havuzla tanışmasını ve yüzmeyi öğrenmelerini sağlamak olduğuna işaret eden Şahin, "Yüzme havuzuna gelenler çoğunlukla dezavantajlı, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerden oluşuyor." dedi.
Kış aylarında devletin sunduğu bu imkanlardan başta öğrenciler olmak üzere tüm velilerin memnun kaldığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:
"Her konuşmamızda öğrenciler Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletiyorlar. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin çok memnun kaldığı proje ve inşallah bin 444 öğrencimizi yüzmeyi öğreterek buradan göndereceğiz."
Öğrenciler mutlu
Öğrencilerden Baran Saklı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ederek, kış ayında havuzda sıcak suda yüzdüğünü, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.
Efecan Soylu da kendisine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ederek, daha önce havuzda yüzemediğini, proje sayesinde yüzde öğrendiğini dile getirdi.
Soylu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kış ayında sıcak suda yüzüyorum." dedi.
Mustafa Zaniye Işıklı, kendilerine bu imkanı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere bütün yetkililere teşekkür etti.
Diyarbakır
16 Aralık 2018 Pazar 11:05