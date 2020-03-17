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Diyarbakır'da dolu etkili oldu

DİYARBAKIR'da sağanak yağışın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

17.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:39
Diyarbakır'da dolu etkili oldu

DİYARBAKIR'da sağanak yağışın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır 'da akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Dolu yağışı ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürüdü.

METEOROLOJİ'DEN SEL BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışın çarşamba günü de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


Kaynak: DHA

Etiketler : Dolu Yağışı, Diyarbakır, Güncel

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