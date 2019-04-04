Diyarbakır
'da dolu yağışı Dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı saniye saniye cep telefonuna kaydedildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi. Diyarbakır'da Mart ayında etkili olan dolu yağışı şaşırttı. Kısa sürede etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntülerken, kaselere doldurdukları dolu ilginç görüntülere neden oldu.
Diyarbakır, Dolu Yağışı, Genel
Kaynak: İHA