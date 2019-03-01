Diyarbakır'da Dostluk Maçı Yapıldı

Kaynak: İHA

Akhisar Thyaterıa Masterlar, Diyarbakır'a gelerek dostluk maçı yaptı.Şener Özdil Masterler Takımı ile maç yapmak için Diyarbakır'a gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar, kentten mutlu ayrıldı. Koordinatör Şener Özdil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar takımıyla çok güzel bir dostluk geliştirdiklerini söyledi. Özdil, dostluk maçı sayesinde güzel diyalogların yaşandığını ve iyi ilişkilerin Akhisar Thyaterıa Masterlar takımıyla başladığını belirtti. Özdil, kente gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar takımını en iyi şekilde ağırladıklarını ve Diyarbakır'ın misafirperverliğini gösterdiklerini kaydederek, "Konuklarımızı dostluk maçı sayesinde en iyi şekilde ağırladık. Güzel ve duygu dolu anları hep birlikte yaşadık. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Bizlerde Akhisar'da yaşayan dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla bir araya geleceğiz" dedi.Şener Özdil Masterler Takım Kaptanı Emin Kökçü de Akhisar Thyaterıa Masterlar takımının Diyarbakır'a hayran kaldıklarını vurguladı. Kökçü, "Konuklarımız Diyarbakır'ı çok sevdiler. Tarihi mekanlara hayran kaldılar. Diyarbakır'ın yemeklerine bayıldılar. Güzel anılarla kentimizden ayrıldılar" diye konuştu. - DİYARBAKIR