Diyarbakır'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Sevgi ile Engelsiz Yarınlara" adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, engellilerce mini tiyatro oyunu sahnelendi, şiir dinletisi sunuldu, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile engelliler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.