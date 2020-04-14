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Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan araçtan 305 kilogram esrar çıktı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dur ihtarına uymayan araçta 305 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

14.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:46
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan araçtan 305 kilogram esrar çıktı
Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde dur ihtarına uymayan araçta 305 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu madde sevk edileceği ve metropol şehirlere dağıtımının yapılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü yapılan fiziki takip sonrasında, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Veziri bölgesinde şok yol kontrol ve arama noktası oluşturularak şüpheli araç durdurulmaya çalışılmış, aracın durmayarak hızla uzaklaşması üzerine yapılan takip sonucunda söz konusu araç içerisinde bulunan şahıslar ile birlikte ele geçirilmiştir. Bahse konu araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada aracın bagaj ve arka koltuk üzerine gizlenmiş 30 paket halinde 305 kilogram esrar, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 8 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Hani, 3. Sayfa
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