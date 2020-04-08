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Diyarbakır'da eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Diyarbakır'da eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca, korona virüs ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını belirtildi. Eczacı ve eczane çalışanlarının da bu süreçte fedakarca görev yaptığına dikkat çekilirken, sağlık çalışanları gibi onların da işlerini kolaylaştırmak için bu kararın alındığı ifade edildi.

Eczacılar ve eczane çalışanlarının, Diyarbakır Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. Uygulamanın ikinci bir talimata kadar devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel
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