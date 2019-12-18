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Diyarbakır'da eğlence hayatı Dj Remzi Başakbuğday ile renklendi

Diyarbakır'da binlerce insanı dans pistlerinde coşturan Dj Remzi Başakbuğday, Diyarbakırlı gençlerin ve eğlence adreslerinin vazgeçilmezi oldu.

18.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:14Diyarbakır'da eğlence hayatı Dj Remzi Başakbuğday ile renklendi
'da binlerce insanı dans pistlerinde coşturan Dj Remzi Başakbuğday, Diyarbakırlı gençlerin ve eğlence adreslerinin vazgeçilmezi oldu.

Bölgesinin ünlü isimlerinden biri olan İzmirli Dj Remzi Başakbuğday, sergilediği performans ve çaldığı özel remixlerle Diyarbakırlıları eğlencenin doruklarına çıkartıyor.

Türkiye'nin birçok önemli mekanında müzikleriyle insanlara ulaşan Dj Remzi Başakbuğday, birçok sanatçın parçalarına remix yaparak, dünya listelerinde de önemli bir yer kazandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ege, Magazin

Kaynak: İHA

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