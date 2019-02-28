Diyarbakır'da Ele Geçirilen 800 Yıllık Kitap, Milyonlarca Dolar Değerinde

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirilen 800 yıllık dini motifli kitabın, milyonlarca dolar değerinde olduğu öğrenildi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma neticesinde Kayapınar ilçesinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın, ellerinde bulundurdukları tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı yönünde alınan bilgi sonrası operasyon düzenlendi. İstihbarat çalışmasında söz konusu tarihi eserin, yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazmalı kitap olduğunun tespit edilmesi üzerine dün Kayapınar operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şahıslar, İbranice yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada deri üzerine İbranice yazmalı işlemeli figürleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olan 4 kişi gözaltına alındı.Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda basına gösterilen İbranice yazmalı ve insan figürlerinin bulunduğu kitabın milyonlarca dolar değerinde olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR