Diyarbakır'da Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında açılan bölgenin ilk Relaktasyon ve Emzirme Danışmanlığı Polikliniğinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Poliklinikte, anne sütü için annelere bilgi verildiği, doğumdan sonra anne sütünün kesilmesi durumunda relaktasyon adı verilen yönteme başvurularak anne sütünün tekrar üretiminin büyük oranda sağlandığı kaydedilen açıklamada, çeşitli sebeplerle sütü azalan veya kesilen anneler için hizmet vermeye başlayan poliklinikte uygulanan yöntemlerle anne sütü üretiminin devam etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Relaktasyon yönteminde, silikon beslenme pompasının annenin göğsüne bağlanarak ve enjektörle üstten bebeğe mama verilerek, bebeğin sütün anneden geldiğini düşünmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bebek emdikçe annenin süt kanalları uyarılır ve süt üretimi yeniden başlar. Uygulama, genellikle 1 hafta boyunca bebeğin beslenmesi gereken her 3 saatte bir tekrarlanır. Çoğu anne 2-3 gün sonra damla damla süt üretmeye başlar. Yaklaşık 10 gün sonra ise her şey normale döner. Poliklinikte relaktasyon uygulamasının yanı sıra, bebeğini emzirme konusunda sıkıntı yaşayan annelere doğru emzirme teknikleri ve süt arttırma yöntemleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor. Ayrıca hastanede doğum yapmış olan anneler ve bebekleri de günlük yapılan ziyaretlerle emzirme eğitimi ve danışmanlık hizmeti sunuluyor."

Kaynak: AA