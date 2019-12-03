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Diyarbakır'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

DİYARBAKIR'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, davul zurna eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

03.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:23Diyarbakır'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

DİYARBAKIR'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, davul zurna eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla '1 gün değil, 365 gün engelsiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan engelliler, valilik karşısında bulunan Anıt Park'a kadar davul zurna eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından açıklamada bulunan 6 Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlama değil, farkındalık günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karataş, "Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşlarımızın sosyal istihdam ve ekonomik anlamda ihtiyaçlarını gidermektir. Son 15 yıl içerisinde sosyal devlet olmanın gereğinin sonuna kadar yerine getirildiğini düşünüyorum. Eğitimde istihdamda sosyal ve ekonomik anlamda ciddi kazanım elde eden engellilerimiz bugün evde bakım hizmetleri, engelli maaşları son 10 yıl içerisinde hükümetimizin yapmış olduğu önemli bir istihdam atağıyla sosyal hayata kazanımı noktasında önemli kazanımlar elde etmiştir" dedi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Kulübü Başkanı Faruk Özmez, sadece bir gün değil yılın 365 gününde de hatırlanmaları gerektiğini söyledi.



Dünya Engelliler Günü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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