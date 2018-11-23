Diyarbakır'da Eski Koca Dehşeti

23 Kasım 2018 Cuma 15:51



23 Kasım 2018 Cuma 15:51

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde içinde bulundukları otomobil eşi tarafından durdurulan bir kadın ve yanındaki adam silahla vurularak öldürüldü. Olay, Bismil ilçesi Fırat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.N. karısı V.N. ve D.D.'nin bulunduğu otomobili durdurarak ateş açtı. Koca R.N. olay yerinden kaçarken ağır yaralan V.N. ve D.D. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca R.N. daha sonra ruhsatsız tabancasıyla emniyete giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Emrah Kızıl/İHA)