17.06.2019 18:35
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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri kategoriden çıktı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in de Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in de Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı I·brahim C¸elik'in, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı bildirildi.
Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunlardan "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran ve "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığı kaydedilmişti.
Kaynak: AA
İbrahim Çelik, Lice, Diyarbakır, Güncel

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