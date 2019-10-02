Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunu açıkladı.

02.10.2019 19:43Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Eylül'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir" denildi.



Diyarbakır, Eylül, Lice, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:16 Dışişleri bakanlığı'ndan ırak'a seyahat uyarısı
01:14 OMÜ'nün 'kalitesi' tescillendi
01:14 Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor
01:13 - Irak'taki kanlı gösterilerin ardından 'sükunet' çağrısı
01:10 Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi
01:10 Dışişleri bakanlığı'ndan ırak'a 'seyahat' uyarısı
01:08 Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı