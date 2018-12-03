Diyarbakır'da Ev Yangını

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde bir evde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar
Mahallesi 1143. Sokak'taki bir binanın 8. katındaki Ş.Y'ye ait evin yatak odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında aile bireylerinin zamanında evi terk etmesi sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bağcılar,Bağlar,Diyarbakır
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:22