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Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

25.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:38Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
'ın merkez ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde Mehmet Emin Yıldız'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Hilal Yıldız olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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