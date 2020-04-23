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Diyarbakır'da evde kalan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Diyarbakır'da evde kalan çocuklara 23 Nisan hediyesiDİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan 10 bin çocuğa çeşitli hediyeler dağıtıldı.

23.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:25
Diyarbakır'da evde kalan çocuklara 23 Nisan hediyesi
DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan 10 bin çocuğa çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı programlarla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 10 bin çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı. Çizgi film karakteri kostümünü giyen valilik ve belediye ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan kentte yaşayan 10 bin çocuğun bayramını kutlamak için evlerine hediyelerini ulaştırdı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun mektubunun bulunduğu hediye paketinde, Türk bayrağı, eğitim seti ve çeşitli oyuncaklar yer aldı. Evlerinde hediyelerini alan çocuklar valilik ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Diyarbakır’da evde kalan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel , Haber
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