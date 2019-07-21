Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (2)

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTIİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

21.07.2019 09:56 Diyarbakır

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTI
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek  şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda  örgütsel doküman ele geçirilmiştir."


Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:10   Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti
11:10   Film gibi hırsızlık kamerada
11:10   Sırbistan'da TÜRKSOY konseri
11:09   Kahramankazan'da 300 kişi iş sahibi oldu
11:09   Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular
11:08   Tatilcilere fok ve caretta caretta sürprizi
11:08   Sarı Yelekliler eylemleri 36'ncı haftasında devam ediyor