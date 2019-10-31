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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için film

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için filmİletişim Başkanlığı, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde 2 aydan bu yana oturma eylemi yapan annelerin hikayelerini anlatan kısa film hazırladı.

31.10.2019 21:02
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için film
İletişim Başkanlığı, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde 2 aydan bu yana oturma eylemi yapan annelerin hikayelerini anlatan kısa film hazırladı.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılmasıyla oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler de 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. İletişim Başkanlığı, oturma eylemindeki 55 ailenin hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı. Kürtçe ağıt eşliğinde İngilizce altyazıyla hazırlanan filmde, evlatlarının bulunması için oturma eylemi yapan annelerin hikayeleri ve röportajlarına yer verildi.
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler için film

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


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