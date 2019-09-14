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Diyarbakır'da eylem yapan aileler HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler HDP hakkında suç duyurusunda bulunduDİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek...

14.09.2019 19:33
Diyarbakır'da eylem yapan aileler HDP hakkında suç duyurusunda bulundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP'yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Diyarbakır'da eylem yapan aileler HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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