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Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

24.07.2019 17:50 Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı
DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.




Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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