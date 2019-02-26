Diyarbakır'da Faciadan Dönüldü

Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evde bulunan 7'si çocuk 8 kişi dumandan zehirlendi.Olay, Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar sokakta bulunan Şafak apartmanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir yan daireden dumanların çıktığını gören bir kişi, durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek içeride bulunan 7'si çocuk 8 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR