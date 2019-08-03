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Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

03.08.2019 15:23
Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da feci kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır Silvan karayolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Silvan istikametinden gelen 35 AK 2886 plakalı otomobil, Lice istikametinden gelen 72 EP 235 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs takla atarken, otomobil beton direğe çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 2 çocuktan 1'i ağır yaralanırken meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların durup 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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