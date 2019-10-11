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Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

11.10.2019 23:11Diyarbakır'da feci kaza: Ölümden saniyelerle kurtuldular
Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkan 34 GZ 2847 plakalı otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o anlar güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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