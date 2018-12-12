Diyarbakır'da Fetö/pdy Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Diyarbakır
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bağlantılı oldukları iddiasıyla farklı tarihlerde vatandaşları dolandırarak 70 bin 885 lira parasını aldıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.C, telefonla aranarak FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu bahanesiyle 70 bin lirasının alındığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında olay yerindeki güvenlik kameraları izlendi.
Çalışmalarda Ö.C'nin merkez Yenişehir
ilçesi Akkoyunlu Caddesi'nde bir aracın altına parayı bıraktığı, daha sonra araçla gelen bir kişinin parayı aldığı tespit edildi. Söz
konusu aracı takibe alan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda R.A. yakalandı.
Gözaltına alınan R.A'nın, ifadesinde dolandırıcılık olayını arkadaşı M.K. ile gerçekleştirdiğini ve paranın da onda olduğunu belirtmesi üzerine M.K de yakalandı.
M.K'nin paranın ikametinde olduğunu belirtmesi üzerine para Ö.C'ye teslim edildi.
Yapılan incelemede M.K'nin aynı yöntem ile kentte iki ayrı dolandırıcılık olayında vatandaşların 70 bin 895 lira parasını aldığı belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:54