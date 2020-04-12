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Diyarbakır'da fırıncıların ekmek mesaisi sürüyor

Diyarbakır'da fırıncıların ekmek mesaisi sürüyor -Fırıncılar geç saatlere kadar evlere ekmek servisi yapıyor İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kapsam dışında tutulan fırıncılar ara vermeden ekmek yapmaya devam ediyor.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:02
Diyarbakır 'da fırıncıların ekmek mesaisi sürüyor
-Fırıncılar geç saatlere kadar evlere ekmek servisi yapıyor
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kapsam dışında tutulan fırıncılar ara vermeden ekmek yapmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da fırıncılar 24 saat mesai sistemine geçerek vatandaşlara ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Yıllar sonra çekçek araçları sokaklara tekrar ekmek dağıtmak için çıkarak vatandaşlara ekmek servisi yapılıyor.
Akşam geç saatlere kadar ekmek siparişlerine devam ettiklerini belirten Dağkapı'da bulunan bir fırın işletmecisi Mahmut Yaşa, evden çıkan vatandaşlara uyarılarda bulunarak kendilerinin de evlere sipariş götürdüklerini kaydederek evde halkın evde kalması çağrısında bulundu. Yaşa, "Biz kendimiz ekmekleri ara sokaklara araçlarla dağıtıyoruz, telefon açanların evlerine sipariş yapıyoruz. Sabah 06.00'dan akşam 19.00'a kadar ekmek çıkarıyoruz, o saatten sonra da gele vatandaş veya arayanlara servis etmeye devam ediyoruz. Hastalık için doğru karar, vatandaşların dışarı çıkmaması, korona virüsün yayılamaması için iyi bir adım. Asıl görevi yapan biz fırıncılar, vatandaşları doyuran bizleriz, sabaha kadar buradayız" dedi.
Yıllar sonra sokakta
Çek çek araçlarıyla sokak sokak vatandaşlara ekmek dağıtan Halil Mengüç ise günde 100 ekmek sattıklarını aktardı. Mengüç, "Sokak sokak geziyoruz vatandaşlar dışarı çıkıp ceza almaması için, isteyenlerin kapılarına kadar çıkartıyoruz. Günde 100 tane ekmek satıyoruz, hastalıktan dolayı sokağa çıkmak yasak hükümet emir verdi dağıtın diye bizde dağıtıyoruz" şeklinde konuştu. Diyarbakır’da fırıncıların ekmek mesaisi sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Genel
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