Diyarbakır'da Fırtına Uyarısı

Diyarbakır
'da öğleden sonra fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede perşembe gününe kadar beklenen yağışlara ek olarak rüzgarın bugün öğleden sonra Diyarbakır çevrelerine güneyli yönlerden fırtına 60-90 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Diyarbakır
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:10