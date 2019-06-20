Diyarbakır'da futbol il temsilcisi belli oldu

Diyarbakır
'da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut il temsilcisiMehmet Altındağ
ikinci kez güven tazeledi.
Sümerpark resepsiyon salonunda yapılan seçimlere spor taban birlikleri temsilcileri, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. Mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ ve İhsan Kızıl'ın yarıştığı seçimler öncesi tartışmalar yaşandı. Daha sonar yapılan seçimlerde oyların büyük bir bölümüne alan Altındağ ikinci kez başkanlığa seçildi.Futbol
il temsilcisi seçimleri, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR