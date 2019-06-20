20.06.2019 13:20
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Diyarbakır'da futbol il temsilcisi belli oldu

Diyarbakır

Diyarbakır'da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti.

Diyarbakır'da futbol il temsilciliği seçimi gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut il temsilcisiMehmet Altındağikinci kez güven tazeledi.

Sümerpark resepsiyon salonunda yapılan seçimlere spor taban birlikleri temsilcileri, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. Mevcut il temsilcisi Mehmet Altındağ ve İhsan Kızıl'ın yarıştığı seçimler öncesi tartışmalar yaşandı. Daha sonar yapılan seçimlerde oyların büyük bir bölümüne alan Altındağ ikinci kez başkanlığa seçildi.Futbolil temsilcisi seçimleri, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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