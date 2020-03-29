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Diyarbakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı

Diyarbakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldıDİYARBAKIR'da, sahada çalışan gazetecilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) aracılığıyla koronavirüsten korunmaları için koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve...

29.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:53
Diyarbakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı

Diyarbakır 'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı

DİYARBAKIR'da, sahada çalışan gazetecilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) aracılığıyla koronavirüsten korunmaları için koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerin yer aldığı malzemeler dağıtıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahada çalışan gazeteciler için koruyucu kit dağıttı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti aracılığıyla dağıtılan kit içerisinde, gazetecileri haber yaparken virüsten korumaları için tek kullanımlık koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri yer aldı.

'SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYORUZ, DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Sahada görev yapan gazeteci Engin Öztürk, büyükşehir belediyesinin bu zor zamanlarda, zor bir mesai yürüten gazetecileri düşünmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Sıkıntılı günler geçiriyoruz, büyükşehir belediyemiz ve valiliğimiz, içerisinde koruyucu gözlük, eldiven, giysi, maske, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu bir paket bize ulaştırdı. Zor bir mesai yürüten meslektaşlarımızı düşünmesi bizi memnun etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yetkililerin bildirdiği sosyal mesafe ve en önemlisi dışarıya çıkılmamasını sağlamamız gerekiyor. Biz gazeteciler çalışmak zorundayız, ama çalışırken de dikkatli olacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır, Güncel

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