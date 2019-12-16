Haberler » Spor » Diyarbakır'da gençler futbol ile sosyalleşiyor - Spor

Diyarbakır'da gençler futbol ile sosyalleşiyor

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi'nde eğitim alan gençler, futbol oynayarak sosyalleşiyor.

16.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:02Diyarbakır'da gençler futbol ile sosyalleşiyor
Akademisi'nde eğitim alan gençler, futbol oynayarak sosyalleşiyor.

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi, çocuklara yönelik futbol çalışmalarına devam ediyor. Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi antrenörü Ecvet Turkurka, 20 yıldır aktif futbol hayatının olduğunu söyledi. Birikimlerini paylaşmak için Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi'ne geldiğini belirten Turkurka, "Çocuklara ne verdiysek onun karşılığını mutlaka olumlu olarak alıyoruz. Çocuklarında büyük bir katkıları oluyor bu aşamada, bir şey verip de aldığım zaman bu beni çok mutlu ediyor. 14, 15 ve 16 yaş grupları arasında çocuklarımızla futbol karşılaşmalarına katılıyoruz. Burada verilen eğitimden sonra çocukların çevreye bakışları gelişiyor ve duyarlı oluyorlar. Kendi gelişmeleri açısında çalışmalarda iyi bir aşama kat ediyorlar" dedi.

Futbol okulundaki öğrencilerin velileri de, çocuklarının futbol ile sosyalleştiğini söyledi. Çocuğunun okuldaki başarısının artırılması noktasında futbolun çok yararlı ve faydalı olduğunu belirten velilerden Bilal Kaplan, "Futbolun çocuğumun gelişiminde ve arkadaşları ile iletişiminde çok önemli bir etkisi var" diye konuştu.

"Çocuğum Fernando Muslera gibi olmak istiyor"

ile birlikte çocuğunda büyük değişim gözlediğini aktaran Mahmut Akın da, "Çocuğum Fernando Muslera gibi olmak istiyor. Spor ile uğraşan bütün çocuklarda mutlaka büyük bir değişim görünür. O değişim oğlumda da var. Futbol oynadıktan sonra arkadaşları ile daha iyi geçinmeye başladı. Burada öğrendiklerini dışarıda aynı şekilde uyguluyor. Çocuklarımız ile birebir ilgilendikleri için Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi yöneticilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Fernando Muslera, Antalyaspor, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:43 Sivasspor'da yüzler gülüyor - SİVAS - Spor
14:38 Engin Fırat yeniden gündemde! - Spor
14:35 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi: Real Madrid-Manchester City - Spor
14:34 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Spor
14:33 Giresunspor'dan hakem atamalarına tepki - Spor
14:20 Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! - Spor
13:05 Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt - Spor
12:23 3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin - Spor
11:10 Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
16.12.2019 14:47:17