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Diyarbakır'da gerçeği aratmayan KBRN sızıntısı tatbikatı

Diyarbakır'da gerçeği aratmayan KBRN sızıntısı tatbikatıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer sızıntı tatbikatı yapıldı.

31.07.2019 11:56
Diyarbakır'da gerçeği aratmayan KBRN sızıntısı tatbikatı
Diyarbakır'da gerçeği aratmayan KBRN sızıntısı tatbikatı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer sızıntı tatbikatı yapıldı. Tüm sağlık ekibinin katıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.
Bismil Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Batman'dan Diyarbakır'a gitmekte olan sıvılaştırılmış klor varilleri ile yüklü kamyon, Bismil Üçtepe mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak yan yatı. Büyük bir gürültü ile birlikte devrilen kamyondan etrafa saçılan varillerden gaz sızıntısı meydana geldi. Olayı gören bir vatandaş olay mahalline gidip yaralıyı kurtarmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 komuta merkezine ihbarda bulundu. Bismil Devlet Hastanesine biri ayaktan bir de 112 ekipleri tarafından olmak üzere iki hasta getirildi.
Hastane bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta kazada kimyasal maddeye maruz kalan iki kişinin Bismil Devlet Hastanesi'ne geldikleri bilgisi üzerine turuncu kod verilerek gerekli önlemler alındı. Hastalardan biri 112 sağlık ambulansıyla hastaneye getirilirken diğer kişi kendi imkanıyla hastaneye geldi. Kendi imkanıyla hastaneye gelen hasta kimyasal ölçümü kimlik bilgileri alındıktan sonra KBRN bölümüne alınarak hasta yıkandıktan sonra ambulansla getirilen diğer hastanın bulunduğu müdahale odasına götürüldü. Hastaneye ulaşan her iki hastayı belirlenen alanda dekontaminasyon uygulanarak kimyasal ölçüm yapılması için görevli ekip tarafından yapılan ölçüm sonrasında iki kazazede, temiz onayından sonra hastanede tedavi altına alındı.
Yapılan tatbikatla ilgili konuşan Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Abdurrahim Savcı, hastanelerinde bugün tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Uz. Dr. Savcı, "Hastanemizde bugün yapmış olduğumuz afet ve acil durum çerçevesinde kimyasal, biyoloji, radyolojik ve nükleer tatbikatı gerçekleştirdik. Bugün yaptığımız tatbikatımız sorunsuz bir şekilde noktaladık. Tatbikattaki amacımız olağan üs durumlarda meydana gelecek olaylara donamlı hızlı ve eksiksiz müdahale etmektir. Hastanemizde daha önce yangın tatbikatları yaptık bugün ise KBRN tatbikatını yaptık bu tür tatbikatları yapmaya deva edeceğiz bu tatbikatta emeği olan başta il sağlık müdürlüğü ve hastane personellerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Bismil, Genel

Kaynak: İHA

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