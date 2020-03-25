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Diyarbakır'da gıda işletmeleri denetlendi

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:21
Diyarbakır'da gıda işletmeleri denetlendi

Diyarbakır 'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

Ekipler, maske, bone ve eldivenli bir şekilde market, şarküteri fırın ve unlu mamul üretim yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

İşletmelerin aldığı hijyen tedbirlerini, açıkta bulunan ve istiflenen ürünlerini, reyon sorumlularının kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol eden ekipler, personele bilgilendirici broşür dağıttı

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, denetimlerin genellikle bilgilendirme amaçlı olduğunu ve işletmede riskli durumla karşılaşıldığında olası riskler hakkında eğitici ve ikna edici bilgiler verildiğini söyledi.

İşletme çalışanlarının mutlaka gıdaya ve ambalajına dokunduğunu belirten Atalar, şunları kaydetti:

"Denetimlerde işletme yetkilisi ve personele sağlığın yakından takip edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Virüs bulaşmasının önüne geçmek için işletme personeli için maksimum hijyen tedbirleri alınmasını, pos cihazı, kasa bantlarının dezenfekte edilmesini, fırınlarda parayı alan kişi ile ekmeği veren kişinin ayrı kişiler olması hususu üzerinde duruyoruz. İşletme yetkililerinden, hasta olan personeline izin vermesini, eldiven, maske ve bone kullanımlarının önemini anlatıyoruz. Dezenfeksiyon yapmalarını, ellerini sürekli yıkamalarını, işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmaları gerektiğini anlatılıyor. Broşürlerin yanı sıra Bakanlığımız tarafından gönderilen ve koronavirüse karşı alınacak tedbirleri içeren talimatlar Müdürlüğümüzce çoğaltılarak işletmelere dağıtılıyor."

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Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel

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