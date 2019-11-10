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Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor

Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.

10.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:03Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenleniyor
'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ( DTSO ), Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gurme 2019 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında 2'nci kez Diyarbakır'da düzenlenecek. Bölgenin gurme turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız ve 'dan Aydın'a, Van'dan, Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye 45 ilden 5 gün boyunca Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği ve Malatya'nın onur konuğu olduğu fuarda, Malatya'ya ait yöresel yemekler de sahne mutfakta yapılacak ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yarışmalar ve yemek atölyeleri ile renklenecek ve 13 Kasım Çarşamba günü 21 metrelik Diyarbakır çöreği ile açılışı yapılacak olan fuar kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulacak stantta 5 gün boyunca Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri sergilenecek ve ziyaretçilerin tadım yapmaları sağlanacak" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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