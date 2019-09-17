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Diyarbakır'da gönüllü okul geçit görevlilerine teorik eğitim

Diyarbakır'da gönüllü okul geçit görevlilerine teorik eğitimDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme personellerince Millet İlkokulu öğrencilerine sürücü ve yaya eğitimi verildi.

17.09.2019 22:20
Diyarbakır'da gönüllü okul geçit görevlilerine teorik eğitim
DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme personellerince Millet İlkokulu öğrencilerine sürücü ve yaya eğitimi verildi. Eğitim sonrası öğrenciler trafik denetçisi kartı almaya hak kazandı.
İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı trafikte kurallara uyma seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme personellerince öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarının sağlanması için Millet İlkokulunda eğitim verildi. Okulun konferans salonunda gönüllü okul geçit görevlisi olmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenlere, trafik denetleme personelleri tarafından teorik eğitim verildi. Eğitimde öğrencilerin öncelikle kendi güvenliklerini almalarının önemi ve nasıl alacakları, okul geçidi kıyafetinin önemi ve araç gereçleri nasıl kullanacakları, araçları nasıl durdurmaları gerektiği, görevli olduğu okul geçidinde kendilerinin talimatları olmadan öğrencilerin ve sürücülerin hareket etmemeleri gerektiği, öğrencilerin karşıdan karşıya nasıl güvenli bir şekilde geçilebileceği anlatıldı. Eğitim sonrası öğrencilere gönüllü trafik denetçisi kartı verilirken, öğrenciler verilen eğitimden çok memnun olduklarını söylediler.
Diyarbakır'da gönüllü okul geçit görevlilerine teorik eğitim

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

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