Diyarbakır'da Gösteri Maçı Düzenlendi

Diyarbakır
'da Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3. Geleneksel Futbol
Turnuvasının finalindeki gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu
'nun kırmızı takımı Adaletspor'un oyuncularının olduğu siyah takımı 3-2 yendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 3'ncü Geleneksel Futbol Turnuvasının finali Diyarbakır Yeni Stadyumunda yapıldı. Finalde, amatör ligde mücadele edecek olan Diyarbakır Adaletspor oyuncuları ile Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları arasında gösteri maçı düzenlendi. Siyah ve kırmızı takımlar arasında düzenlenen gösteri maçında Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
ve Diyarbakır'ın şöhret oyuncuları da forma giydi.
Vali Hasan Basri
Güzeloğlu'nun kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol atarak Adaletspor'un oyuncularının yer aldığı siyah takımı 3-2 yenmeyi başardı. - DİYARBAKIR
Futbol,Başsavcı,Diyarbakır
16 Aralık 2018 Pazar 19:09