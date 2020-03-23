Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması - Haberler

Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, halkın sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini söyledi.

23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
Diyarbakır'da günlük 550 bin metrekarelik alanda dezenfekte çalışması
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, halkın sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini söyledi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmalarını inceleyen Güzeloğlu, halk sağlığını korumak amacıyla toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kent genelinde günlük ortalama 550 bin metrekarelik alanın dezenfekte edildiğini bildirdi.
Salgın başladığından itibaren Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yaklaşık 1 aydır dezenfekte çalışması yürüttüğüne dikkati çeken Güzeloğlu, toplu taşıma araçları, hastaneler ve parklar olmak üzere kent genelinde dezenfekte işlemlerinin devam edileceğini belirtti.
Caddelerde günlük 250 bin metrekarelik alanda da dezenfekte işlemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlığınız için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden de evde kalmanızı bekliyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmalarının yasaklandığı bu dönemde, zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın evden dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. Hastalığın yayılmaması ve buna bağlı risklerin çoğalmaması için hepinizi bu geçiş sürecinde evlerinde kalmaya ve hastalığı atlatana kadar bu noktada sorumlu olmaya davet ediyoruz. Sizlerin temel ihtiyaçlarını karışılmak için alanda kaymakamlıklarımıza bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, Büyükşehir Belediyesi sosyal birim görevlileri ve tüm kamu görevlilerimiz 24 saat esasına göre görev yapmaktalar. Sizden ricamız kendiniz, aileniz, Diyarbakır ve ülkeniz için evde kalın."

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca salgına karşı 17 araç, 34 atomizer, 10 holder, 128 sırt pompası, 10 el ULV ve 145 personelle Dünya Sağlık Örgütü onaylı, çevreye zarar vermeyen ilaçlarla toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ekinciler, Sakarya ile Gazi Caddesi, ilçe belediyelerinin kurduğu semt pazarları, Sanat Sokağı, Konuk Evi önü, otobüs durakları, On gözlü köprü, yeni hal içi, sanayi siteleri ve toptancılar sitesinde dezenfekte çalışmaları yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, her akşam kentin bulvar, cadde ve sokaklarında,havalimanı, TCDD, şehirlerarası otogar, ilçe otogarı, ildeki tüm alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari taksiler, şehir içi minibüsler, okul servisleri, tüm parklar, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları kente ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Haberler
Bu kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı - Haber 3 BOYUTLU YAZICILARLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'KALKANLI YÜZ MASKESİ' ÜRETİYORLAR - Haber Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor - Haber Yurt dışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurt içine üretiyorlar - Haber Boyabat'ta yasağa uymayan 65 yaş üstü kişilere ceza - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading