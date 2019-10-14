Haberler » Güncel » Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

14.10.2019 13:02Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkı Cin idaresindeki 46 E 1530 plakalı hafifi ticari araç, Diyarbakır- Viranşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan anne Menice Cin (45) ve kızı Hatice Cin (10) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Hakkı Cin (43) ile, Esra (16), Eylül (7) ve Dılşa Cin (60) 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Dılşa Cin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Viranşehir, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32 - Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı
13:32 Diyarbakır-kürt kanaat önderlerinden 'barış pınarı'na tam destek
13:32 Ankara milli savunma bakanı hulusi akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaret etti
13:32 Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor havadan görüntüler
13:32 Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı
13:31 Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu (2)
13:30 Gönüllü askerlik başvurusu
14.10.2019 13:33:14