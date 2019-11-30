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Diyarbakır'da halde 1 kişinin öldüğü patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da dün gece sebze ve meyve halinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

30.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:31Diyarbakır'da halde 1 kişinin öldüğü patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da dün gece sebze ve meyve halinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez ilçesi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve hali içerisindeki bir iş yerinde iddiaya göre narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı dün gece patlama meydan geldi. Patlamada, Abdullah Önder isimli vatandaş hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Önder'in cenazesi otopsi için hastane morga kaldırılırken, yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

'KARPİTTEN MEYDANA GELDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

Hal esnafından Erdal Aydın, patlama sesiyle dün gece olay yerine geldiklerini belirterek, patlamanın karpitten meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Esnaf Hakan Özdemir ise, "Patlamanın meydana geldiği iş yeriyle komşuyuz. Karpitten kaynaklı gaz sıkışması oluyor ve patlama meydana geliyor. Birçok iş yerinde hasar var. 15-20 dükkanda hasar almış. Zabıtaları bekliyoruz, itfaiye gelecek. Hasarı tespit edecekler. Ondan sonra temizlik yapacağız" diye konuştu.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan dün gece saat 21.12'de meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde, patlama sırasında bir kişinin yolda yürüdüğü, bu kişinin patlamadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Patlamada etkilenen iş yerlerinde hasar tespiti çalışmaları sürüyor.



Bağcılar, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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