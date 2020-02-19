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Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da, içinde hasta bulunan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobil ile çarpıştı.

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
'da, içinde hasta bulunan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans yan yatarken, içinde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan ambulans, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışık yandığı için geçen otomobil ile çarpışan ambulans yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir hasta ile yakını yaralandı.

Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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