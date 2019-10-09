Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da hava hareketliliği

Diyarbakır'da hava hareketliliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

09.10.2019 16:36Diyarbakır'da hava hareketliliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor. - DİYARBAKIR

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:51 Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı
19:40 Otluk alanda meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü
19:30 'Oklavalı cin çıkarma' seansı yapan şahsın 10 yıla kadar hapsi istendi
19:27 Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
19:29 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
19:27 Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
19:14 Sinagog saldırganlarından biri Alman
9.10.2019 19:54:27