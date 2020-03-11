Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı
Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
11.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:30
Diyarbakır 'da hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile Hayvan Hastalıkları Tazminat Genelgesi" kapsamında bir değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç ile il ve ilçelerden Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri katıldı.
Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapılan toplantıda daha sonra sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile 2020 yılı genelgeleri karşılaştırıldı, yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıkları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantı, yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile Hayvan Hastalıkları Tazminat Genelgesi" kapsamında bir değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç ile il ve ilçelerden Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri katıldı.
Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapılan toplantıda daha sonra sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile 2020 yılı genelgeleri karşılaştırıldı, yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıkları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantı, yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı