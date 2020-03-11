Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ve hareketleri toplantısı
Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ve hayvan hastalıkları tazminat genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ve hayvan hastalıkları tazminat genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi kapsamında değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri, teknisyenler katıldı.
Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra il sistem sorumluları tarafından 2019 ve 2020 yılı genelgeleri karşılaştırılarak yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıklar konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantı genel değerlendirme ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi kapsamında değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri, teknisyenler katıldı.
Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra il sistem sorumluları tarafından 2019 ve 2020 yılı genelgeleri karşılaştırılarak yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıklar konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantı genel değerlendirme ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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