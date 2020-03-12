Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi
Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.
12.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
Diyarbakır 'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi kapsamında değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra il sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile bu yılın genelgeleri karşılaştırılarak yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıklar konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi kapsamında değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra il sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile bu yılın genelgeleri karşılaştırılarak yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıklar konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Güncel
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