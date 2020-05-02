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DİYARBAKIR'DA HAYVANLAR İÇİN 50 BESLENME NOKTASI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirler arasında bulunan Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'nce sokak hayvanları için 50 beslenme noktası oluşturuldu.

02.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:56
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirler arasında bulunan Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'nce sokak hayvanları için 50 beslenme noktası oluşturuldu. Ekipler, belirlenen noktalara sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentler arasında bulunan Diyarbakır'da hayvanların aç kalmamaları için çalışma başlatıldı. Ekipler bu kapsamanda koronovirüs salgını nedeniyle yiyecek ve içecek bulamayan sokak hayvanları için Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 50 beslenme noktası kurdu.
'SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR MESAJI VERİYORUZ'
Sağlık Daire Başkanlığı Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Süleyman Mithat Demir, sokak hayvanları için son 10 gün içerisinde 500 farklı beslenme noktasına mama bıraktıklarını kaydetti. Sokak hayvanlarına yönelik bu çalışmanın kesintisiz devam ettiğini anlatan Demir, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, İçişleri Bakanlığı'mızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımladığı genelgenin ardından sokak hayvanlarının beslenmeleri için 50 noktaya mama bıraktık. Bu zor şartlarda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde, lokantaların, yemekhanelerin, restoranların açık olmadığı yerlerde valimizin önderliğinde bir çalışma yürütmekteyiz. Sokak hayvanları hiç bir şekilde sahipsiz değildir mesajı veriyoruz. Yani hiç bir canlımızı ayırt etmeden tüm canlılara hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi. DİYARBAKIR’DA HAYVANLAR İÇİN 50 BESLENME NOKTASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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